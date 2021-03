Zwarte Muppets vertellen kinderen over ras en racisme

TVMaak kennis met de 5-jarige Wesley Walker en zijn papa Elijah. Deze Muppets uit Sesamstraat spelen de hoofdrol in een nieuwe serie waarin aan kinderen wordt verteld over ras en racisme. In de eerste aflevering ‘Explaining Race’ leggen de vader en zoon aan Elmo uit waarom hun huid een andere kleur heeft dan zijn rode vacht.

Als onderdeel van hun “voortdurende inzet voor rechtvaardigheid tussen rassen”, lanceerde Sesame Workshop dinsdag hun ‘ABCs of Racial Literacy’-programma. De eerste aflevering is een clip van ongeveer drie minuten, getiteld ‘Explaining Race’, en laat kijkers kennismaken met de 5-jarige Wesley Walker en zijn vader, Elijah. Terwijl het paar geniet van een middagwandeling door de natuur, arriveert Elmo om hen te betrekken bij een kort gesprek over hun zwarte identiteit.

Wanneer Elmo vraagt waarom de huid van Elia ‘donkerder bruin’ is dan de huid van zijn 5-jarige zoon, gaat Elijah in op het concept van pigmentatie. “Dat is een goede vraag, Elmo,” zegt hij. “Hoe meer melanine je hebt, hoe donkerder je huid eruitziet. De kleur van onze huid is een belangrijk onderdeel van wie we zijn, maar we moeten allemaal weten dat het oké is dat we er allemaal op zoveel manieren anders uitzien.” Met herfstbladeren als metafoor zegt Elia tegen Wes en Elmo: “Als mensen van alle kleuren samenkomen, staan ​​we sterk, net als deze boom.”

Op Instagram vertelt Sesamstraat dat ze met de video hopen gezinnen te helpen bij gesprekken over ras en racisme. “Racisme stoppen begint door kinderen te helpen begrijpen wat het is en hoe het mensen pijn doet. Onze nieuwe ‘ABC’s of Racial Literacy’-reeks wordt gelanceerd en is ontworpen om hen te helpen hun eigen unieke identiteit te vieren en de soms lastige vragen van kinderen over ras en racisme te beantwoorden. Sesame Workshop heeft diversiteit, gelijkheid en vriendelijkheid altijd voorop gezet”, luidt de post.

“Kinderen zijn niet kleurenblind. Ze merken niet alleen voor het eerst verschillen in ras in hun kindertijd, maar ze beginnen ook al op zeer jonge leeftijd hun eigen identiteitsgevoel te vormen”, zegt Jeanette Betancourt, senior vice president bij Sesame Workshop. “‘The ABCs of Racial Literacy ’is ontworpen om open gesprekken tussen gezinnen te bevorderen en hen te begeleiden bij conversaties over rassenverschillen. Door deze broodnodige gesprekken aan te moedigen, kunnen we kinderen helpen een positief identiteitsgevoel op te bouwen en de identiteit van anderen te waarderen,” voegt ze eraan toe.

Hoewel Wes en Elijah niet de eerste gekleurde figuren in ‘Sesamstraat’ zijn, werden ze ontwikkeld met de hoop kinderen te leren omgaan met een multiculturele samenleving. Op dit moment is ‘Explaining Race’ enkel digitaal te zien. De aflevering zal niet uitgezonden worden als onderdeel van de reguliere tv-uitzendingen van ‘Sesamstraat’.

