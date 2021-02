Zwangere Lotte laat in ‘Bye Bye Belgium’ alles achter voor Marokko: “Financieel zitten we op ons dieptepunt”

Geen buitenland­se gasten meer op de VRT

1 februari In navolging van de richtlijnen van het overlegcomité om reizen aan banden te leggen, heeft ook de VRT beslist om geen buitenlanders fysiek meer aan de Reyerslaan uit te nodigen. Ze doen dit om de eigen medewerkers te beschermen. Gesprekken via video-, telefoon- of andere verbindingen in de uitzendingen gaan uiteraard nog wel door.