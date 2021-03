Zwangere Daphne Paelinck verdwijnt tijdelijk uit 'Thuis'

TV Jules Hanot schrijft een brief aan Kobe Ilsen: “Veel te lang vond ik je een oppervlak­kig en enerverend jongmens”

14 maart In tijden van Twitter is een mening bij alles wat op ons scherm komt snel gegeven. Maar tv-beest Jules Hanot neemt zijn tijd en schrijft elke week een ouderwetse brief. De ene keer zalvend, de andere keer voorzien van een tik op de vingers van het tv-gezicht. Deze week richt hij zijn pen tot Kobe Ilsen, die momenteel te zien is in ‘#weetikveel’. “Dat het tussen ons in het begin niet boterde, heeft trouwens minder met jou dan met mijn adoratie voor ‘grande dame’ Martine Tanghe te maken.”