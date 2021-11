Zus van Thimothée Chalamet maakt haar opwachting in ‘The Sex Lives Of College Girls’: “De personages uit de reeks zijn echt héél herkenbaar”

TVThimothée Chalamet (25) is niet meer weg te krijgen uit de schijnwerpers en nu laat ook zijn zus Pauline Chalamet (29) van zich horen. Deze laatste speelt de rol van Kimberly in de nieuwe Streamz -serie ‘The Sex Lives of College Girls’. “Toen mijn manager mij het nieuws vertelde, zei ik tegen hem dat hij z'n mond moest houden.”

‘The Sex Lives of College Girls’, de nieuwe reeks van Mindy Kaling, is vanaf vandaag wekelijks te zien op Streamz. In de reeks leren we onder meer het personage van Kimberly, gespeeld door Pauline Chalamet, kennen. Toen deze laatste hoorde dat ze een rol in de reeks te pakken had, viel ze net niet uit de lucht. “Ik geloof dat ik tegen mijn managers gezegd heb dat ze hun mond moesten houden. De volgende dag heb ik hen gebeld om mij te excuseren voor mijn reactie. Ik schaamde mij dood. Gelukkig konden ze er zelf ook om lachen.”

Samenwerken met de andere actrices was voor Pauline een fantastische ervaring. “Het was heel leuk”, klinkt het bevestigend. “Het was gewoon een goeie groep. We konden het heel goed met elkaar vinden, zo met ons vier. Maar ook de andere acteurs waren echt top.” Jammer genoeg werden de opnames van de serie wel bemoeilijkt door de coronapandemie. “De regels op de set waren ontzettend streng. Daarnaast waren er op een gegeven moment ook veel mensen ziek, maar het team van de productie ging er heel goed mee om.”

Heel herkenbaar

Dat ze de kans kreeg om naast de zijde van Mindy Kaling te werken, was voor Chalamet de kers op de taart. “Wanneer Mindy aanwezig was op de set, voelde ik mij steeds ontzettend enthousiast. Het was echt heel leuk om met haar samen te werken.”

De eerste aflevering van ‘The Sex Lives of College Girls’ is vanaf vandaag te zien bij Streamz. Of de reeks in de smaak zal vallen bij het grote publiek valt nog af te wachten, maar Pauline zelf is alvast optimistisch. “De personages zijn alvast heel herkenbaar. Ook de onderlinge interactie tussen de verschillende personages was voor mij altijd heel duidelijk. Daarnaast zijn de vier meiden ook heel erg anders, waardoor er altijd wel iemand is waar de kijkers zich in zullen herkennen.”

‘The Sex Lives of College Girls’ staat vanaf vandaag op Streamz.

LEES OOK: