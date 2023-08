Zuid-Koreaanse acteurs krijgen geen auteursrechten uitbetaald door Netflix: “Het is tijd om te onderhandelen”

Oneerlijke lonen

Toch werd er in 2016 al gesproken over residuals. Toen maakte Netflix zijn debuut in Zuid-Korea en werd besloten om af te wachten of de streamingdienst wel degelijk zou aanslaan. Dankzij de komst van Netflix werden de Zuid-Koreaanse films en series opeens wereldwijd bekeken. Dat resulteerde ook in grotere budgetten voor producties. “Maar het probleem is dat de grote productiebudgetten van Netflix niet eerlijk verdeeld worden. Het grootste deel van het geld gaat naar de grote steracteurs of de bekende scenaristen. Voor de acteurs in bijrollen zijn de lonen gelijk gebleven of zelfs gedaald”, legt Song Chang-gon uit. Het beste voorbeeld daarvan was de hitserie ‘Squid Game’, over een dodelijke en gruwelijke afvallingsrace. De hoofdrolspeler Lee Jung-jae kreeg voor zijn rol in het eerste seizoen zo’n 208.000 euro per aflevering. Jung Ho-yeon moest het met slechts 10.000 euro per aflevering doen en Anupam Tripathi kreeg amper 60 tot 300 euro per episode.