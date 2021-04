Zoveel kon Regé-Jean Page verdienen voor een rol in het tweede seizoen van ‘Bridgerton’

TV Axel Daeseleire zoekt vanaf 20 april naar erfgenamen van ongeclaim­de erfenissen

7 april Het gebeurt vaak: mensen die zonder het te weten recht hebben op een aanzienlijke som geld in de vorm van een erfenis. Ze melden zich niet, of zijn onbekend of onvindbaar. In ‘Erfgenaam Gezocht’, nieuw vanaf 20 april bij VTM, gaat Axel Daeseleire (52) elke dinsdagavond op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis van minstens 12.500 euro alsnog te overhandigen.