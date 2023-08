“Zonder nadenken gaf Staf ons de sleutels van z'n auto”: Camping Coppens krijgt te maken met stevig ongeval

TV Laatste trailer van ‘The Witcher’ met Henry Cavill: “Alles waar we bang voor waren... Het is hier”

Het is bijna tijd voor de fans om afscheid te nemen van Henry Cavill (40) als Geralt of Rivia in ‘The Witcher’. Nadat eerder al in juni de eerste vijf afleveringen van het derde seizoen verschenen, volgen op donderdag 27 juli de laatste drie. En die beloven alvast erg spannend te worden... “Ciri is in gevaar.” Vanaf het vierde seizoen neemt Liam Hemsworth (33) de fakkel van de witharige monsterjager over.