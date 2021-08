Zoektocht naar de nieuwe Klaasje start op 11 september

TVWordt het een meisje… of niet? Dat is dé vraag in K2 zoekt K3. Vanaf zaterdag 11 september gaat Vlaanderen bij VTM op zoek naar een opvolger van Klaasje. En dat hoeft voor het eerst niet noodzakelijk een meisje te zijn. Wie mag z’n leven binnenkort compleet omgooien en is meteen zeker van een blitzcarrière?

Kürt Rogiers en de Nederlandse Tooske Ragas leiden de grote show in goede banen. “Mensen vragen mij wel eens: ‘Komaan Kürt, dat staat toch al allemaal vast? Degene die dit gaat winnen is een Nederlands meisje’”, aldus de presentator. “Wel, met mijn hand op het hart: niks staat vast. Want de jongens zijn écht heel goed. In het begin is het een beetje wennen om een jongen Oya Lélé te horen zingen, maar op één of andere manier klinkt dat heel snel heel vertrouwd.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Kürt Rogiers samen met co-presentator Tooske © RV

Dat de opvolger van Klaasje niet noodzakelijk een meisje hoeft te zijn, is niet de enige vernieuwing in K2 Zoekt K3. De driedubbele jury zorgt voor een extra verrassende twist. Natalia en de Nederlandse zangeres Samantha Steenwijk vormen samen de hoor-jury, die de audities enkel kan horen en niet kan zien. Zij jureren dus blind en beoordelen in de ‘luisterbox’ alleen de stem en het zangtalent van de kandidaten. De zie-jury bestaat uit Ingeborg en de flamboyante Gordon. Zij zijn in de ‘kijkbox’ enkel aangewezen op hun ogen. Ze horen de audities niet, maar oordelen over de performance en de K3-factor van de kandidaten.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Natalia, Samantha Van Steenwijk, Gordon en Ingeborg © VTM

Alleen wanneer alle vier de juryleden positief zijn, gaan de juryboxen de hoogte in en stoot de kandidaat door naar de publieksjury. 100 willekeurige Vlamingen en Nederlanders van allerlei leeftijden delen punten uit en beslissen wie 1 van de 10 felbegeerde Golden Seats mag innemen. Deze 10 stoten door naar de studioshows, waar alleen voor de allerbeste K3’tjes in spe een plek is weggelegd.

Geen K2 Zoekt K3 zonder Hanne en Marthe zelf. Uiteraard is er ook voor hen én voor Gert Verhulst een rol weggelegd in de grote zoektocht. Maar wat die rol precies inhoudt, komen de kijkers te weten in de allereerste auditieshow van K2 zoekt K3 op zaterdag 11 september om 20.30 bij VTM.

De kandidaten

Wie het nu al benieuwd is naar wie straks de opvolger wordt van Klaasje en zelf voor hoor- en zie-jury wil spelen kan dat doen via vtm.be. In de online auditietool van K2 zoekt K3 kan iedereen de preaudities beoordelen van de 68 kandidaten die straks hun kans wagen in de show. En dat enkel op basis van hun stem óf hun look. Zie je de kandidaten liefst aan het werk vanuit de kijkbox of hoor je ze liever uitsluitend vanuit de luisterbox? Test het zelf uit en geef jouw favorieten een ‘Oja’ of een ‘Néné’. Eén van deze 68 wordt straks dé opvolger van Klaasje.

‘K2 zoekt K3' is vanaf 11 september te zien op VTM.

