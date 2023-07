Zo zien ‘South Park’-personages er in het echt uit volgens artificiële intelligentie

Mirakel dankzij ‘Shalom Allemaal!’? “De religieuze Joodse gemeen­schap is er zeker van”

Met ‘Shalom Allemaal!’, de tiendelige Play4-reeks over de Joodse gemeenschap in Antwerpen, verbrijzelde Diederik Van den Abeele (58) in z’n eentje alle clichés over orthodoxe Joden. Maar ondertussen deed de serie meer dan dat: zo was één scène volgens religieuze Joden aanleiding voor een miraculeuze genezing. “Het klinkt onwaarschijnlijk”, legt Van den Abeele uit. “Maar toch is het echt zo.”