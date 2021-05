Zo wordt de afwezigheid van Samantha opgevuld in vervolg ‘Sex And The City’

TVBij de aankondiging van de reboot van ‘Sex And The City’ bleek de grote afwezige Kim Cattrall (64) te zijn, die de rol van de wulpse Samantha Jones speelde. Hoe haar rol in de reeks zou worden ingevuld, bleef lange tijd een mysterie. Nu blijkt dat de revival toch een vervanger gevonden zou hebben voor personage. Of zeg maar vervangers: maar liefst drie nieuwe rollen zouden het gat in de vriendinnengroep moeten vullen.

De vervolgserie op de HBO’s hitserie ‘Sex and the City’, die de titel ‘And Just Like That...’ kreeg, moest een moeilijke leegte zien op te vullen nadat bekend raakte dat Kim Catrall er niet in zou meedoen. Het geliefde personage behoort niet langer tot de New Yorkse vriendengroep. “Net zoals in het echte leven heb je vriendschappen die komen en gaan. Volgens mij is het een hele goede indicatie van wat er zich in real life voordoet”, vertelde Casey Bloys, die als Chief Content Officer voor HBO Max werkt. “De vrienden die je hebt als je 30 bent, zijn misschien niet de vrienden die je hebt als 50 bent”.

Catrall, die jaren geleden al liet weten geen interesse te hebben in een vervolg op de populaire reeks, laat met haar vertrek een grote leegte achter. Maar die wordt nu blijkbaar toch gevuld. In plaats van Samantha Jones zou de vriendinnengroep het gezelschap krijgen van drie gekleurde vrouwen - een positieve verschuiving richting meer inclusiviteit. Wie die actrices zullen zijn, is nog niet bekend gemaakt.

‘And Just Like That ...’ zal het volgende hoofdstuk vertellen in het verhaal van lifestylecolumniste Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56), galeriehoudster Charlotte York (Kristin Davis, 56) en advocate Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) in tien afleveringen van een half uur. Ze volgen hoe de hechte vriendinnengroep is geëvolueerd van hun thirties naar hun fifties. De lanceringsdatum van de nieuwe HBO-serie is nog niet bekendgemaakt.

