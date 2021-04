Zo vroegen Gert Verhulst en James Cooke hun geliefden ten huwelijk: “De spontaanste aanzoeken zijn de leukste”

“Op een zomerse avond waren we aan het petanquen met een drankje en vroeg een aanwezige aan Gert ‘wil jij trouwen?’. Plots riep er iemand in het gezelschap ‘Oh My God, Gert heeft net Ellen gevraagd om te trouwen’. Ellen heeft dat gehoord en zo is het dan allemaal begonnen”, vertellen James Cooke en Kobe Ilsen. “De spontaanste aanzoeken zijn altijd de leukste”, besluit Gert.

“Mijn huwelijksaanzoek was met ballonnen”, gaat James verder. “Mijn man, Dorian, die hier trouwens in de coulissen staat, heeft mij ten huwelijk gevraagd. Gert was daarbij. Toen ik Gert zag knipogen, wist ik hoe laat het was.” De ‘Studio 100'-baas verklapt ook per ongeluk de datum van het huwelijk van Dorian en James. Het koppel zal op 14 augustus in het huwelijksbootje stappen.