Zo verborg Uma haar deelname aan ‘De Mol’: “Maand naar Nepal en gsm vergeten”

Uma vertelde haar ouders dat ze hulp was gaan bieden in een schooltje in Nepal waar ze jaren geleden had lesgegeven. Haar vader Kurt Vandemaele is journalist bij De Krant Van West-Vlaanderen en bracht zijn dochter naar Zaventem. “We waren bijna daar toen het haar te binnen schoot dat ze haar gsm thuis had laten liggen”, schrijft hij. “Ik stelde nog voor om een nieuwe te kopen op de luchthaven. ‘Nee papa, dat zal stukken van mensen kosten en in Nepal zit ik zo afgelegen en hoog in de bergen dat daar toch geen goeie verbinding is.’”

Hoewel haar vader zich geen verdere vragen stelde bij haar lange afwezigheid, deden er de laatste weken toch enkele geruchten de ronde dat ze zou deelnemen aan het programma. Enkele mollenjagers uit haar omgeving vonden het raar dat Uma in het najaar van de radar was verdwenen en dat er geen bewijs was van haar reis. Toch wisten haar ouders pas zondagavond zeker dat hun dochter had deelgenomen aan het spelprogramma, toen ze verscheen in ‘Café De Mol’. Ze weten ook niet of ze de mol is, en of ze de finale haalt - ook al was ze meerdere weken afwezig. “Wie meedeed, mocht al die weken niet naar huis of mocht zich zeker niet laten zien. Zo staat het in het contract”, aldus Uma. “Als je denkt dat je iets weet, weet dan dat je niets weet.”