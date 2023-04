Zo presenteerde Jacotte Brokken haar eerste weerbericht

TV “Nu weet ik hoe Raphaël zich voelde”: boer Stef over het plotse vertrek van Elien in 'Boer zkt vrouw'

“Elien voelde zich ellendig op de boerderij.” In ‘Boer zkt vrouw’ stijgt de nervositeit bij de vrijgezellen, nu de eindfase nadert. Na de twee plotse exits bij boer Raphaël moest gisteren ook melkveehouder Stef (28) onvoorzien afscheid nemen van een van zijn favorieten. Elien liet hem per sms weten dat ze haar boeltje had gepakt en als een dief in de nacht was vertrokken. Dat zorgde voor een gênant tv-moment. “Ik schrok niet dat ze weg was, maar wel dat ze àl weg was.”