Zo presenteerde Birgit Herteleer haar eerste ‘VTM Nieuws’ als anker

TV Kat Kerkhofs is ontgoo­cheld na uitschake­ling Rode Duivels op EK: “Ik ben wel enorm trots op onze Duivels!”

4 juli In de laatste aflevering van ‘Katje Voor De Sfeer’ zien we hoe er bij iedereen een teleurgesteld gevoel heerst na de wedstrijd tegen Italië. Kat (33) was er bij in München en reageert na de match op de exit van de Rode Duivels.