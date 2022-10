Zo ontstaat een complottheorie in ‘De allerslimste mens’: is dit de vloek van de winnaar?

TVMaar twee goede antwoorden weten over de moord op Martin Luther King, geen over Nero en ook maar twee Paus-namen kennen. Een complotdenker gaat dan zwaaien met allerlei theorieën. Zoals ‘de vloek van de winnaar’, of een afspraak hebben dat je maar één aflevering meekan of meewil. Precies wat gebeurde met Xavier Taveirne, in 2017 nog winnar van ‘De slimste mens’, nu niet meer dan een naam in een tabel. Hij kwam, speelde mee, verloor en verdween. En jawel, Danira blijft scoren.

Lage scores verraden doorgaans een mindere quizavond. Dat was het geval met deze 28ste aflevering. In de filmpjesronde werd door het drietal Xavier-Merol-Danira samen slechts 310 van de potentiële 450 seconden gescoord. Opvallend: geen van de drie kon op zijn of haar fragment meer dan drie goede antwoorden geven. Met een gokje bij het laatste fragment over de moord op Martin Luther King in 1968, haalde Danira nog 50 seconden binnen en wipte zo over een kwakkelende Xavier Taveirne.

Merol prutste er net zoals bij haar eerste deelname, ook nu weer lustig op los. Ze eindigde in het gewone spel alweer derde, en speelde dit keer ook een matige finale. Taveirne koos voor een tactische aanpak, liet zich zakken en werd dan genekt door de populairste pausnamen. Hij kwam niet verder dan twee. En vergat de evidente Pius. Waarop Merol mocht uitspelen met Nike en Adidas als populaire sportmerken. Dat deed ze overigens vlekkeloos met een spannende 1-1 stand. Zo eindigde deze quiz toch nog met een thrillertje.

Uitpakken met het juryduo Bockie de Repper-Amelie Albrecht, een dag na de kanonnen Geubels-Jeroom, was gewaagd, maar lukte wonderwel. Meer ‘down to Earth’ dan die twee, kan je in Vlaanderen moeilijk vinden en bijeen brengen. Bockie blijft de man naar ons hart, Amelie de vrouw waarvan we hopen dat ze ooit even succesvol is als Philippe Geubels. Als een rekkenvuller van de Colruyt kan slagen als stand-up comedian, dan moet ook een postbode dat kunnen.

Danira slaagde er opnieuw in om dankzij de allerlaatste filmseconden te winnen. Of zoals Van Looy het zei: “Je gaat naar maandag. Weer een dagje dichter bij Kobe.” Ilsen is één van de vier resterende deelnemers die nog moet instappen, naast Rani De Coninck (maandag) en Tom Waes en Otto-Jan Ham.

De leukste quotes

Xavier Taveirne (of hij kan winnen): “In theorie wel? Maar ik heb al gezien hoe het gegaan is met de ex-winnaars. Als ik eruit vlieg ben ik in goed gezelschap. Noem het de vloek van ‘De slimste mens-winnaar’. Waarop Bockie: “Een echt slimme mens zou gewoon thuis blijven.”

Danira (over haar kledij): “Als Ik zelf zou mogen kiezen zou ik altijd in mijn jogging komen. En misschien kan ik de outfit van Merol lenen?”

Bockie (over Amelie): “Ik ben grote fan. Ik heb haar show op tv gezien’. Waarop Amelie: ‘Die is nog nooit op tv uitgezonden.”

Bockie (over de bete tussen Aalst en Dendermonde): “Eigenlijk mag ik niet met Amelie praten. Dendermonde vindt van ons dat we marginaal en dom zijn en omgekeerd.” Waarop Amelie: “En heel Vlaanderen vindt dat van ons allebei.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bockie (over snurken): “Als ik 20 kilo zou vermageren, niet meer zou roken en geen alcohol meer zou drinken, zou ik normaal kunnen slapen. Maar, dan zou ik geen goesting meer hebben om wakker te worden. Het is een beetje kiezen.”

Amelie (over de dood): “Ik kan niet wachten. Is dat niet het einddoel voor iedereen?” (er komt weinig applaus op deze uitspraak)

Bockie (over vreemde talen): “Ik vind Frans wel mooi. Zeker de scheldwoorden ‘Sal-de-bain-tro-tti-net’. Alleen in die taal klinkt dat goed.”

Xavier (na zijn verlies): “De vloek van de Slimste Mens-winnaar. Neen, ik heb het laten liggen en had maar beter moeten spelen.”

Hilarische momenten

Erik Van Looy vraagt of de jury wel eens naar ‘Het Journaal’ kijkt. En gaat in de aanval: “Ik vraag het omdat jullie niet zo intellectueel overkomen.” Waarop Bockie gevat reageert en duidelijk maakt dat Erik uit een Radijzenpak komt. Maar Amelie bevestigt: “Al goed dat ‘Het Journaal’ zes keer herhaald wordt. Wij zijn mee tegen de morgen.” Als Erik even later vraagt in welk jaar middelbaar Bockie zit, krijgt hij als antwoord: “Twee diploma’s Erik. Laat u niet afleiden door het uiterlijk’.”

Een praktische proef is altijd een beetje sterven voor de kandidaten. Zeker als ze moeten scatten. Danira doet dat opvallend goed. Merol uiteraard ook. Xavier gaat de mist in. Erik is goed voorbereid en stemt in met de winst van Danira: “Dat had ik goed ingescat.”

Bockie geeft een goeie tip voor McDonald’s fans. Wie een echt warme McDonald wil vraagt er eentje zonder augurken. Die moeten ze dan speciaal maken. Of vraag frieten zonder zout. Idem dito.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Er wordt tijdens de openingsronde zwaar gescoord met slechts 20 seconden. En ook de volgende spelbeurten gaat het haperend. Merol heeft na de ‘Open Deur’ slechts 72 seconden, Danira zakt na de ‘Puzzel’ van 143 naar 131 seconden.

De fotoronde is voor de drie kandidaten eenvoudig. Er wordt door gescoord, waarbij Xavier lichte voorsprong neemt.

Merol speelt ronduit slecht bij een nochtans gemakkelijk muziek-filmfragment. Ze verwart Parijs met Kiev. Haar concurrenten profiteren.

Danira scoort middelmatig met haar filmfragment over de covidrel in Australië met Djokovic. In het alles bepalend laatste fragment blokkeert Xavier Taveirne op een nochtans voor hem evident fragment. Merkwaardig dat hij amper wat weet over de moord op Martin Luther King. Raar omdat de jongere Merol en Danira de andere antwoorden perfect aanvullen. En Danira over Xavier springt.

In een zwak gespeelde finale verspeelt Xavier Taveirne alle kansen door nauwelijks wat te weten over de Romeinse keizer Nero. Vreemd. Hij laat zich even later tactisch zakken, maar kan niet uitspelen omdat hij onvoldoende Pausnamen kent. Merol wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Danira Bouhkriss 346 sec.

2. Xavier Taveirne 312 sec.

3. Merol 276 sec.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De stand

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 8 deelnames, 5 overwinningen, 3 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

5. Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Gilles Van Bouwel: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

9. Eva De Roo: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

10. Olga Leyers: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

11. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

12. Merol: 2 deelnames, 2 finales gewonnen

13. Xavier Taveirne: 1 deelname, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Rani De Coninck (52)

Deelname 2018

6 deelnames, 3 overwinningen

LEES OOK