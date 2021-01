“Zo’n Samson-show was Torhout Werchter, maar dan voor kinderen”: bekijk hier alle hoogtepunten uit ‘30 Jaar Samson & Gert’

TVDoor al het gedoe rond corona zouden we bijna vergeten dat ‘Samson & Gert' hun 30ste verjaardag vierden in 2020. De verjaardagsuitzending stond eigenlijk al gepland voor april vorig jaar, maar de crisis gooide roet in het eten. Niet getreurd, want zelfs nu dochter Marie de fakkel al heeft overgenomen, krijgt het voormalige baasje van de bekendste hond van Vlaanderen nog een waardig afscheid. Naar aanleiding daarvan mocht Gert - voor de gelegenheid nog eens ‘Gertje’ - een laatste keer plaatsnemen in de iconische living waarin het allemaal begon.

Onder het waakzame oog van presentatrice Siska Schoeters krijgt Gert een grote verrassing voorgeschoteld: voor de ‘30 Jaar Samson & Gert’-show is het alom bekende decor van de serie opnieuw in elkaar gezet. In de studio wordt hij bovendien, vanop veilige afstand, opgewacht door de hoofdcast van de show. “Dat is hier wonderbaarlijk goed nagemaakt”, merkt hij meteen op. “Alleen is dit misschien iets steviger. Ons decor bewoog als je de deuren open en dicht deed. En tijdens de eerste opnames was de verf zelfs nog nat.” Hij geeft ook toe dat hij nooit verwacht had dat het programma zo lang zou lopen. “We lachten daar vroeger echt mee: ‘Stel je voor dat we hier binnen 20 jaar nog zitten’. En kijk, 30 jaar later zit ik hier nog.”

Groter dan Werchter

Volledig scherm Walter Baele, Koen Crucke en Walter De Donder, samen met Gert Verhulst. © VRT

Walter De Donder, de Burgemeester, kan drie decennia later nog altijd niet geloven wat voor impact het programma had op Vlaanderen. “Het ging zo snel dat ik persoonlijk nooit heb beseft hoeveel we hebben betekend. Je merkte dat vooral tijdens de zaalshows. De oorverdovende geluid wanneer je opkwam. Het was Torhout Werchter, maar dan voor kinderen en indoor. Dat is precies wat het was.” Ook Walter ‘Van Leemhuyzen’ Baele herinnert zich die chaos nog goed: “Zoveel jaren later, 30.000 man die al die liedjes meezingt tijdens de reünie in ‘Het Sportpladijs’... Dan besef je pas: ik heb in een monument gestaan! De technieker die daar stond zei me nog: ‘Weet je dat er nu méér lawaai is dan vorig week tijdens het concert van Metallica?’”

Kloppen want de bel doet het niet

Volledig scherm Niels Destadsbader bij Gert in de zetel. © VRT

Gert kreeg onder andere bezoek van enkele superfans, die zelf ook een link hebben met het programma. Zo kwam Evi Hanssen langs als eerste gast (ze moest kloppen want de bel deed het niet), gezien zij vroeger nog in het Samson-koor heeft gezongen. “Ik was erbij tijdens de allereerste kerstshow”, zegt ze trots. “En daarna heb ik het nichtje van de Burgemeester gespeeld! Niels Destadsbader heeft me toegegeven dat ik zijn allereerste crush was, omdat ik destijds als 16-jarige op tv kwam, en alle kleinere jongens waren verliefd op mij.”

Niels Destadsbader had dan weer het tegenovergestelde probleem. Hij was, en is nog altijd, een grote fan van Samson en Gert. Dat kostte hem op zijn 13 jaar echter een liefje. “Ze had met mij afgesproken bij mij thuis, maar toen ze toekwam zat ik voor de tv om naar Samson te kijken. Dat is natuurlijk niet meer zo cool op die leeftijd. Toen ik de volgende dag op school kwam maakte iedereen opmerkingen als ‘Dag Niels, is er een probreem?’ En het resulteerde in een relatiebreuk.” Rouwig is hij daar echter niet om. “Ik ben nog altijd fan, én ik heb samen met Miguel Wiels een grote verrassing voor jou.” Niels en Wiels schreven namelijk een nummer speciaal voor Gert.

Streepje muziek

Volledig scherm Gert gaat plat bij het zien van James Cooke. © VRT

Maar we horen natuurlijk ook graag de liedjes van Samson en Gert zelf. Als er één ding is waar alle gasten het over eens zijn, is het wel dat die absolute oorwurmen zijn. James Cooke, al jaren de vaste sidekick van Gert in ‘Gert Late Night’, weet dat als geen ander, en pakte uit met een heuse medley van hun bekendste nummers. Dat zorgt meteen ook voor het eerste moment in de show waarbij Gert platligt van het lachen.

Strijd tussen generaties

Volledig scherm Viktor Verhulst neemt het op tegen zijn vader. © VRT

Naast vele collega’s en bewonderaars mochten de kinderen van Gert natuurlijk niet ontbreken. Viktor Verhulst stal als eerste de show in een ‘Samson & Gert’-versie van ‘De Slimste Mens’. De vragen werden gesteld door BV’s, waardoor we ook een glimp kregen van Peter Van de Veire als hond, en beantwoord door vader en zoon. Eén probleem: er zijn zoveel afleveringen van de serie dat zelfs Gert niet meteen alle oplossingen voor de geest kon halen. De hoofdprijs was uiteraard - naar goede traditie - een slagroomtaart.

Volledig scherm Peter Van de Veire werd ook voor eventjes Samson. © VRT

‘Blind Samson’

Volledig scherm Jacques Vermeire © VRT

Geen grote hit zonder een goede comeback. En daar hebben Rik Verheye, Soe Nsuki en Jacques Vermeire zich alvast op voorbereid. In een speciale editie van ‘Blind Date’ doen ze auditie voor de rol van een nieuwe Samson. Het is aan Gert om erachter te komen wié die geheimzinnige stemacteurs precies zijn. Uiteindelijk is het Jacques Vermeire die de eer mag opstrijken: hij is volgens Verhulst de beste Samson van de drie.

Samson en Regi

Dan volgt er nog een verrassing van Regi, die vindt dat ‘Samson en Regi’ wel eens het nieuwe iconische duo zou kunnen zijn. De Vlaamse dj heeft een geweldig jaar achter de rug, dus zijn remix van ‘Alles Is Op’ zal ongetwijfeld één van de grootste hits van 2021 worden.

Ten slotte krijgen we de komende 30 jaar van ‘Samson & Gert’ te zien in de vorm van Marie Verhulst, die als laatste aanschuift op de vertrouwde zetel. Zij is momenteel te zien in de nieuwe afleveringen van de kinderserie, gezien ze in april 2020 de fakkel overnam van haar vader. “Ik ben heel trots op Marie, zoals elke goede ouder”, zegt Gert daarover. “Maar ik geef haar geen advies. Er zijn 300 afleveringen om te zien hoe het moet!”

Volledig scherm Gert en Marie Verhulst. © VRT

Als afsluiter komen Cleymans en Van Geel nog even aankloppen met een eerbetoon: “Dit stond op de eerste casette die ik ooit gekregen heb”, aldus Jonas Van Geel. “We brengen het nummer ‘Slaapliedje’, maar dan in onze versie: ‘Gertje, Bedankt’.” En nét wanneer we dachten dat de altijd zo nuchtere Gert Verhulst het de hele show droog zou houden, barst hij dan toch in tranen uit. “Ik heb het nu al moeilijk”, geeft hij toe. “We zijn hier in Vlaanderen niet zo goed in het eren van mensen, maar wat ik hier vanavond heb mogen meemaken is echt buitengewoon."

En daarmee sluit Gert voorgoed zijn tijd als ‘Gertje’ af. We eindigen dus nog één keer met: aan allen die gekeken hebben, proficiat. Aan alleen die niet gekeken hebben, ook proficiat.

