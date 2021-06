Zo iconisch dat Will Tura er een lied over schreef: ‘Tien Om Te Zien’ keert deze zomer even terug op het scherm

Werkelijk alles kon

In Tien Om Te Zien kon werkelijk alles: Vlaamse schlagers van Willy Sommers of Bart Kaëll, klassieke rock van De Kreuners of Gorki, new beat van Plaza en De Confetti’s tot internationale toppers als Kim Wilde, Tina Turner, Paul Young of Wet Wet Wet. In ‘Tien Om Te Zien - De Zomer van 199X’ passeren ze allemaal nog eens de revue. Een heerlijke portie nostalgie en humor, maar vooral veel zalige muziek.

De formule van de moeder der muziekprogramma’s werkte onwaarschijnlijk goed. Speciale Tien om te Zien-treinen werden ingelegd naar Blankenberge, een veiligheidsplan moest opgesteld worden om bezoekersstromen aan de King Beach voor het Casino in de juiste richtingen te krijgen, Vlaamse artiesten moesten uit hun auto’s ontzet worden omdat ze achtervolgd werden door horden stapelgekke fans, op backstagefeestjes vloeide de champagne altijd rijkelijk omwille van de zoveelste gouden of platina plaat. ‘Tien om te Zien’ was uniek in de geschiedenis van VTM én van de Vlaamse muziek. Die zomers van Tien om te Zien waren zelfs zo groot en ingrijpend dat Will Tura, de Koning van het Vlaamse lied, er in de zomer van 1991 een liedje over schreef. ‘Hoor je die zangers allemaal, ze zingen weer hun eigen taal, dat was die zomer ons verhaal, van Tien om te Zien. Zo moesten alle zomers zijn. Een zee van muziek en zonneschijn. Zoals die zomer van Tien om te Zien’, klonk het in de vakantie van 1991#. En uiteraard scoorde Will er een dikke hit mee.