“Zo blij dat ik epidurale verdoving heb gevraagd”: Bart en Céline uit 'Boer zkt vrouw' stellen dochtertje Alice voor

TV Ongemakke­lij­ke momenten na harde liefdes­breuk: VTM lost nieuwe beelden van fictie­reeks 'Exen’

Dit najaar schittert Bart Hollanders (39) in de gloednieuwe fictiereeks ‘Exen’ bij VTM. Daarin kruipt hij in de huid van de onhandige bon-vivant Gilles, die zijn vriendin Yasmine (Serine Ayari) zweert dat hij echt veranderd is en zijn losbandige leventje vaarwel heeft gezegd. Tot hij met haar in het huwelijksbootje stapt en zijn ex-lieven niet langer kan ontlopen. In deze nieuwe vooruitblik zien we Gilles’ toevallige ontmoeting met zijn ex-vriendin Inge (Eva Binon), enkele jaren nadat het tot een breuk kwam tussen de twee. De ongemakkelijkheid spat ervan af…