Zo bevriend op tv, zoveel nijd in het echt: het rommelt bij de jury van ‘Britain’s Got Talent’

TVZit er een haar in de boter bij de gezichten van ‘Britain’s Got Talent’? Volgens de Britse media lijkt alles erop te wijzen. Zo beweert jurylid David Walliams (49) dat hij al meer dan zes maanden lang ‘genegeerd’ wordt door Simon Cowell (61) en zitten Amanda Holden (49) en Alesha Dixon (42) in een dispuut verwikkeld over de enorme loonkloof tussen de juryleden.

Hoewel ze tijdens de opnames van de talentenjacht voor én achter de camera’s allemaal een goede band leken te koesteren, blijkt er van een goede vriendschap tussen de juryleden van ‘Britain’s Got Talent’ amper sprake. Zo zegt jurylid David Walliams dat hij intussen al zes maanden niets meer gehoord heeft van Simon Cowell, sinds die naar het Caribische eiland Barbados is getrokken om er te revalideren van zijn gemaakte val met de fiets. Begin augustus raakte bekend dat Simon z’n rug op drie plaatsen had gebroken nadat hij van een gloednieuwe elektrische fiets gevallen was. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en vijf uur lang geopereerd. Bij ‘Britain’s Got Talent’ werd hij intussen vervangen door Ashley Banjo, een ex-deelnemer die de show in 2009 wist te winnen.

“Ik heb al een half jaar niets meer van hem gehoord. Bij Simon denk ik dat uit het oog wel degelijk uit het hart betekent. Als we samen zijn, is het fijn. Maar ik denk niet dat hij daar zit te denken: ‘Ik vraag me af hoe het met David gaat, ik moet hem eens bellen om te laten weten dat ik in orde ben en om hem te bedanken voor zijn goed werk bij ‘Britain’s Got Talent’ toen ik er niet was.” Ook zelf contact opnemen blijkt geen optie voor David: “Want Simon heeft geen gsm”, klinkt het nog. “Enfin, hij heeft óf geen telefoon, óf hij heeft me zijn nummer niet gegeven.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een blik op de jury. © ITV / Thames / Syco

Loonkloof

Er is ook onenigheid over de lonen van de juryleden: volgens Daily Mail zijn Amanda Holden en Alesha Dixon betrokken bij een geschil over de loonkloof tussen mannen en vrouwen, gezien Simon Cowell en David Walliams meer dan het dubbele krijgen. Iets waar Amanda en Alesha absoluut niet mee akkoord gaan. “In 2020 zou iedereen gelijk moeten betaald worden. Met 14 jaar dienst op de teller van Amanda en 8 jaar dienst op die van Alesha is het schokkend dat beide meisjes minder betaald krijgen. Waarom, omdat zij geen man is?”

Volgens de Britse media krijgt Amanda zo’n 773.329 euro voor haar werk als jurylid, terwijl Alesha ‘slechts’ 497.000 euro zou ontvangen. Een schril contrast met David, die onderhandelde over zijn contract en nu meer dan 1,7 miljoen euro verdient als jurylid. Toch spant Cowell de kroon: voor zijn rol krijgt hij zo’n 2,8 miljoen euro per seizoen. Al was hij volgens bronnen zelf niet op de hoogte van de immense verschillen.

“Het is duidelijk dat ze niet gelukkig zijn”, luidt het nog. “En gezien Amanda in het bijzonder zó gepassioneerd is om op te komen voor wat juist is, zal ze dit niet zomaar laten passeren.” Iets wat ze ook zelf beaamde in gesprek met The Telegraph: “Ja, ik vind dat Alesha en ik hetzelfde moeten betaald worden als Simon Cowell en David Walliams. Want waarom is hun waarde hoger dan die van ons? Ik begrijp het echt niet.”

LEES OOK: