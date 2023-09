Zo beleefden de groene, gouden en rode Queen hun transformatie in ‘Make Up Your Mind’: “Ik voelde me een zwangere giraf”

Edina Woodward: “Een keertje zonder baard was genoeg”

Hij moest als eerste opgeven in ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, en ook hier was de passage van Francesco Planckaert (41) van korte duur. “Het is jammer dat ik niet meer kon laten zien als dragqueen, maar ik heb me ongelofelijk hard geamuseerd”, klinkt het. “Toen ik aan mijn gezin vertelde dat ik dit overwoog, vonden ze meteen dat ik het moest doen. Ik had Vanessa Van Cartier al eens aan het werk gezien, maar verder kende ik het fenomeen niet echt. Gelukkig was mijn echtgenote Magali enthousiast voor ons beiden. Pas wanneer ik mijn schoeisel voor het eerst zag, wist ik waarom ze écht blij was. Ik heb in het verleden al zo vaak commentaar op haar gegeven, als ze hakken droeg. ‘Allez, doe eens een beetje voort’, zei ik dan. Magali heeft zich dan ook een ongeluk gelachen, toen ik voor het eerst op stiletto’s liep. Karma, ik weet het. Toen ik de eerste keer oefende, had ik na één minuut al last van mijn kuiten.”

KIJK. Het sprookje is afgelopen voor Edina Woodward

“Ik vertel dit nu wel met een kwinkslag, maar de boodschap die ik hiermee uitdraag is ontzettend belangrijk”, vervolgt Francesco. “Als ik weer maar eens lees dat mensen afzien omwille van wie ze zijn, raakt mij dat tot in mijn binnenste. Ik wil écht dat mijn drie kinderen opgroeien in een betere wereld. Misschien is het naïef, maar ik hoop dat Edina haar steentje kan bijdragen. En ‘t zou ook tof zijn als de rest van de familie niet al te boos is dat ik mijn nieuwe ‘carrière’ voor hen verzwegen heb. Vrijdagavond heb ik alvast opgetreden op het productiefeestje van ‘De Planckaerts’, en konden ze me meteen aan het werk zien. Dit keer wel met baard. Een keertje afscheren was genoeg. (lacht)”

Madonna Starling: “Die valse nagels waren verschrikkelijk”

Een religieuze ster, beladen met goud: achter Madonna Starling bleek uiteindelijk Christoff (47) schuil te gaan. “Voor mij was ‘Make Up Your Mind’ een kans om komaf te maken met mijn verleden”, zegt de zanger. “Als tiener ben ik enorm hard gepest omwille van mijn geaardheid, en deed ik er alles aan om te verstoppen dat ik op mannen viel. En nu mocht het plots niet vrouwelijk genoeg zijn. Vandaar dat ik het eventjes moeilijk kreeg tijdens mijn exit: ik wilde niet beginnen wenen, maar er ging op dat moment heel veel door me heen. Ik hoop dat ik via mijn deelname mensen kan helpen, en dat ze de vrijheid kunnen ervaren om zichzelf te zijn. Niemand hoeft je te zeggen wie je moet zijn, of hoe je jezelf moet gedragen. Wil je flamboyant zijn? Doe dat dan. De wereld kan er alleen maar mooier door worden. Ik ben trouwens heel blij dat Sammy Mahdi gewonnen heeft: hij toont aan dat er niets verkeerd is met een heteroman die z’n vrouwelijke kantje omarmt.”

(lees hieronder verder)

Als dragqueen worstelde Christoff - die naar eigen zeggen verging van de zenuwen - vooral met de geheimhouding... en z’n outfit. “Ik had comfortabele hakken, dus dat vormde - in tegenstelling tot sommige kandidaten - bij mij geen probleem”, zegt hij. “Ik vond het vooral lastig dat we tijdens de opname twaalf uur lang in onze outfit moesten rondlopen. Mijn taille was ingesnoerd, en na een tijdje deed mijn middenrif enorm veel pijn. Ik durfde zelfs mijn schoenen niet uit te doen, uit schrik dat mijn voeten te hard zouden opzwellen - en ik die hakken niet meer terug zou aankrijgen. Maar ik heb het meeste gevloekt op die valse nagels. Amai, ik vond dat verschrikkelijk. Je kon daar werkelijk niets mee. (lacht) En mijn kostuum stemde me ook niet helemaal happy. Ik wilde me sexy voelen als dragqueen, maar met mijn kleed voelde ik me - helaas - eerder een zwangere giraf. Uiteindelijk heeft de kleedster mijn rok nog een beetje aangepast. Schrijf maar op: als ik dit nog eens doe, steel ik Maarten zijn look. (lacht)”

Doris Daybreak: “Mijn mond is té herkenbaar”

De rode queen mocht ei zo na de overwinning op haar naam schrijven, maar helaas: Qmusic-dj Maarten Vancoillie (35) moest in de finale de duimen leggen tegen Sammy Mahdi. “Ik doe graag gekke dingen en verlies niet graag, maar tegen Cindy Envy kon ik niet tegenop”, lacht Maarten. “Al hoefde dat ook niet: we waren daar allemaal om een belangrijke boodschap uit te dragen. Wij wonen in een land waarin dragqueens mogen optreden. Op heel veel plekken in de wereld is dat niet het geval.”

Dat de radiovedette de meest sexy look kreeg aangemeten - en zelfs met Paris Hilton werd vergeleken - doet hem veel deugd. “Ik heb Paris nog gezien op Tomorrowland, en da’s echt een knappe vrouw”, zegt hij. “Dat ik daar een héél klein beetje op leek, is volledig de verdienste van mijn make-upartiest. Mensen zeggen dat ze me een hele mooie vrouw vinden, maar dat ik tegelijkertijd ook uitermate herkenbaar was. Ik vraag me dus af wat dat zegt over mij. (lacht) Nee nee, grapje. Ik weet dat het door mijn mond komt: die is té herkenbaar. Toen Doris Daybreak eerder deze week aan Vlaanderen werd voorgesteld, hadden verschillende mensen dat meteen door - hoe vaak ik dat ook ontkende.”

(lees hieronder verder)

Tijdens ‘Make Up Your Mind’ vormde de choreografie voor Maarten de grootste uitdaging. “Ik heb daar echt mee geworsteld”, vertelt hij. “Achteraf bekeken was dat nergens voor nodig, want niemand wist welke pasjes ik zou zetten. Ik had beter wat meer geoefend op die hakken, want dat zag er niet uit. In mijn hoofd was ik uitermate elegant, maar dat viel tegen toen ik de beelden bekeek. En ik had beter ook gezwegen over mijn borsten. Toen ik mijn look voor het eerst zag, maakte ik een mopje dat die wat groter mochten. Maar toen ik die siliconen exemplaren kreeg... Wat was dat. Die wogen zo vreselijk veel. Niet normaal. (lacht)”

Zondag om 20u30 tonen de bekende queens op VTM hoe ze het avontuur achter de schermen beleefd hebben, tijdens ‘Make Up Your Mind: Het Verhaal van de Queens’.

LEES OOK