Zo beleef je ‘Thuis’ in het echt: bezoek de nieuwe Feniks-wijnbar en logeer in de Withoeve, net zoals op tv

TV “Fysiek en mentaal óp door rol als ballerina”: Violet Braeckman geeft alles in ‘Assisen’

“Op twee maanden tijd zo’n hoog niveau halen, is onmogelijk.” En toch deed Violet Braeckman (26) haar uiterste best om geloofwaardig een prima ballerina neer te zetten in de nieuwe fictiereeks ‘Assisen’. Door intensieve training, een aangepast dieet en héél erg veel inleving. “Tegen het einde van de opnames had ik het gevoel dat ik mezelf speelde”, klinkt het bij de actrice, in een gesprek over het spelen van een moordverdachte én de innovatieve manier waarop het verhaal van ‘Assisen’ verteld wordt. “