Zita deed het eerder al toen ze 8 was, vandaag duikt ze opnieuw op in ‘The Voice Kids’

TV Kan Karin haar stalker ontmaske­ren ‘Thuis’?

Het lijkt game-over te zijn voor decaan Stefaan Legrand (Mark Stroobants). Nadat Robrecht (Pieter Casteleyn) het cameraatje van de decaan in het kantoor van Karin Baert (Kadèr Gürbüz) ontdekte, gingen de poppen aan het dansen. Stefaan probeert zijn sporen nog te verwijderen maar dan klinkt plots de stem van Karin aan de deur. Ontmaskert Karin haar stalker of kan Stefaan zijn hachje nog redden? Hoe reageert Karin wanneer ze merkt dat haar trouwe collega Stefaan haar al een tijdje in het oog houdt?

7 april