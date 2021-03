Zit er ruis op de communicatie of bedriegt Davy ‘zijn’ Hanne emotioneel in ‘Blind Getrouwd’?

TVDe toekomst ziet er belabberd uit voor de ‘Blind Getrouwd’-koppels Veerle & Sven en Hanne & Davy. Dat het tussen de ‘oudjes’ allicht niks zal worden is al een paar weken duidelijk, en de vooruitblik naar volgende week belooft niet veel beterschap. Tussen Hanne & Davy gaat het dan weer van kwaad naar erger. Stilaan wordt duidelijk dat niet zozeer de ‘moeilijke communicatie’ van stotteraar Davy oorzaak van de ellende is, maar dat hij gewoon geen zin heeft in meer communicatie met ‘zijn’ Hanne. Bedriegt hij haar emotioneel? Gelukkig blijven Candice & Marijn voor peper en zout zorgen in deze ‘Blind Getrouwd’.

Ze schreeuwt haar onmacht van de daken - weliswaar op beleefde en ingehouden wijze. Maar dat lerares Hanne gefrustreerd is door de houding van haar ‘nieuwe’ echtgenoot Davy wordt week na week duidelijker. De lange stiltes tussen beide pas gehuwden voelen heel ongemakkelijk. We hebben lange tijd gedacht dat het probleem bij Hanne lag, omdat ze er maar op los taterde. Precies om de stiltes die Davy steeds weer liet vallen op te vullen. Stilaan wordt duidelijk dat dat niet het probleem is. Het ziet er dik naar uit dat Davy gewoon niet bereid is om voluit te gaan in zijn relatie met Hanne. Niet bereid is om te investeren in dit huwelijk. Is hij ontgoocheld in de match die de makers voor hem hebben gezocht? Voldoet de lerares niet aan zijn verwachtingen? De twee gezichten die de ambtenaar bij de lokale politie in deze aflevering liet zien, spraken boekdelen. Open, vrolijk, humoristisch, goedlachs tijdens het bezoek van de zussen en een schoonbroer van Hanne; de lamme, zwijgzame, wat aarzelende zoutzak zodra hij terug in een één op één-verhouding stond met Hanne. Niet het minste spatje emotie hebben we al kunnen opmerken bij Davy. En dat terwijl zijn ‘echtgenote’ alle registers opentrekt om hem te laten participeren. Het loopt voorlopig voor geen meter tussen die twee.

Ook voor eeuwige kibbelaars Veerle en Sven lijkt ‘Blind Getrouwd’ eerder een veroordeling tot twee maanden samenleven met elkaar dan de unieke kans om uit te groeien tot een fijne en harmonieuze relatie. Veerle weet dat haar eerste indruk allesbepalend was en dat het die eerste dag in het gemeentehuis eigenlijk al voor haar boeken toe was. En ja, Sven heeft best wel door dat hij het daar behoorlijk verknald heeft. Maar de onwil van Veerle om er toch maar iets van te maken, is toch treffend. We hebben de stellige indruk dat Veerle eigenlijk geen partner wil of hoeft. Ja, haar dochter heeft haar gepusht om het ‘experiment’ aan te gaan. En neen, ze is er niet gelukkig mee. Snel terug naar mijn huis, mijn tuin en mijn dieren. Daar telt Veerle dag na dag naar af, lijkt het.

Volledig scherm Blind Getrouwd; seizoen 6, aflevering 7 op zondag 28 maart 2021 bij VTM. Op de foto: Veerle & Sven © VTM

Gelukkig blijft ‘onze’ Candice de vrolijke noot in deze ‘Blind Getrouwd’. Zij kijkt al verder dan het einde van dit VTM-programma. Ja, Binkom is een eind rijden van Beveren-Waas. Zowat een uur, als het verkeer aan de Kennedy-tunnel in Antwerpen niet tegenstribbelt. Maar die knuffelbare Marijn, met zijn fijne vierkantshoeve, zijn heerlijke huisdieren en zijn toffe familie maakt zoveel goed. Mogelijk zelfs een verhuis...

Blijft nog over: het wat onzichtbare koppel Nathalie en Dennis. Nathalie maakte inmiddels duidelijk dat ze ondanks haar 33 jaar nog nooit heeft samengewoond. Hoe dat komt, weten we nog niet. Gelukkig is Dennis nog steeds écht in de wolken met zijn nieuwe ‘echtgenote’ en stelt hij duidelijk zijn leven voor haar open. Meer zelfs, er is voor het eerst enige toenadering. Er mag al eens heel voorzichtig geknuffeld worden tijdens het bingeviewen, én er kan een nachtkus vanaf. Is er dan toch hoop?

Hanne & Davy: “Hij bespreekt alles héél ruim”

Volledig scherm Blind Getrouwd; seizoen 7, aflevering 7 op zondag 28 maart 2021 bij VTM. Op de foto: Davy & Hanne © VTM

Het gaat niet geweldig goed tussen Hanne en Davy, en we drukken ons voorzichtig uit. Het gaat eigenlijk helemaal niet tussen beide. Voor de duidelijkheid: Hanne doet haar uiterste best om door de cocon van haar man te geraken. Dachten we aanvankelijk dat ze dat iets te uitdrukkelijk deed door alsmaar te tateren, dan weten we inmiddels dat ze dat vooral doet om hem uit zijn kot te lokken. Maar hij blijft stoïcijns. Met nikszeggende antwoorden als ‘Het moet binnen komen’ of ‘ik probeer met muziek te communiceren’. Is het om slinks duidelijk te maken dat hij Hanne eigenlijk niet ziet zitten? Maar dat hij dat niet durft uit te spreken? De olijke, vrolijke Frans die dijenkletsend aan tafel zat bij het bezoek van de zussen en de schoonbroer van Hanne, leek in alles een complete andere man toen Davy wat later weer als een slak in zijn huisje wegkroop. “Ik vond het moeilijk hoe hij eerst openbloeide en dat bij mij alleen duidelijk niet kon”, stelde Hanne terecht vast. Tijd voor Davy om open kaart te spelen.

Slaagkansen: 20 procent (was 40 procent)

Nathalie & Dennis: “Ik heb nog niet het recht mijn plaats op te eisen”

Terwijl Dennis nog steeds op zijn roze wolk leeft en ‘zijn’ Nathalie de vrouw van zijn leven vindt, blijft zij met twijfels rondlopen. De Grote Afstandelijkheid is gelukkig eindelijk verdwenen, maar de Grote Liefde is nog lang niet gearriveerd. Vraag is dan ook of dat ooit het geval zal zijn. Maar er wordt gelachen, er wordt voorzichtig al eens een knuffel gegeven en er kan een nachtkus af. Met open armen werd Nathalie ook door de ouders van Dennis ontvangen. Wat alweer tot onzekerheid bij haar leidde. “Ik ga hier altijd welkom zijn. Maar dat gevoel is anderzijds moeilijk, omdat ik niet kan garanderen dat ik daar straks nog zal zijn. Ik heb het gevoel nog niet dat ik het recht heb om straks mijn plaats aan de familietafel op te eisen”, filosofeerde Nathalie. Rome wasn’t built in a day. Een perfect aanvoelend huwelijk tussen Nathalie en Dennis ook niet.

Slaagkansen: 45 procent (was 50 procent)

Veerle & Sven: “Ja, ik vind me zelf een bitch”

Echt verrassend was de uitsmijter over Veerle & Sven aan het einde van deze ‘Blind Getrouwd’ niet. “Het gaat niet goed”, klonk het. Van een understatement gesproken. Het ziet er immers naar uit dat Veerle voor zichzelf heeft beslist dat het experiment afgelopen is. En dat de gevraagde tv-periode van zes weken samenleven als ‘volwassen mensen’ wordt overbrugd. Al zou het ons niet verbazen mocht de stekker er vooralsnog vroeger worden uitgetrokken. Niets zo vervelend als een koppel dat met tegenzin en aan twee compleet verschillende snelheden samen moet leven.

Het blijft ook charmant om zien hoe Sven haast pathetisch zijn best blijft doen om het wat onhebbelijke, lichtelijk pestgedrag van zijn zo goed als ex-vrouw te vergoeilijken. “Het is eigenlijk wel een lieve man. Het is erg, want hij doet zo zijn best, maar ik kan niet genieten”, geeft Veerle grif toe. “Ja, ik vind mezelf een bitch en ik weet niet hoe ik er uit kan geraken”, biecht ze op aan expert Sara. Om wat verder in de aflevering weer helemaal zichzelf te zijn en arme Sven wat af te blaffen.

Slaagkansen: 5 procent (was 10 procent)

Candice & Marijn: “Rijst met ketchup is de signature dish”

Of Marijn wist waar ‘de kurkopener’ ergens lag? En wat ‘krielaardbeien’ eigenlijk zijn... Heerlijk toch, hoe die Candice het blijft verzinnen. Wellicht wist Marijn heel goed waar ‘de flesopener’ of ‘de kurkentrekker’ lag. En natuurlijk waren het geen aardbeien maar aardappelen. En stelt hij zich open voor ‘rijst met ketchup’, de ‘signature dish’ van Candice. Zoals het een galante man paste, glimlacht hij dan gewoon. Da’s liefde. Want Candice en Marijn kunnen het heel erg goed met elkaar vinden. En dus verkennen ze elkaars gewoontes, hebbelijkheden, kleine onhebbelijkheden, en blikken ze vooruit hoe het straks na ‘het experiment’ met hen verder moet. We peuzelen een klein beetje van onze zekerheid weg. Natuurlijk laten de tv-makers ons nog niet alles zien. En uiteraard zijn Candice en Marijn nog maar een paar weken blind getrouwd. Valt er straks een lijk uit de kast dat toch een streep trekt door de rekening? We geloven het niet. We mikken voluit op succes, maar gunnen u en ons toch 10 procent twijfels.

Slaagkansen: 90 procent (was 100 procent)

