Zingen en dansen geblazen: dit zijn onze favoriete muzikale series en films

De festivaltickets vliegen de deur uit, de line-ups worden steeds verder aangevuld en de knaldrang neemt zienderogen toe. Deze zomer mogen we de benen weer losgooien en onze danskriebels de vrije loop laten! Wij brengen je nu al in the mood met de beste muzikale series en films uit onze Kijkgids . Van muzikale lessen burgerschap in ‘We the People' (Netflix) en de aanstekelijke deuntjes in ‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ (Streamz) tot het welklinkende levensverhaal van Freddie Mercury in ‘Bohemian Rhapsody' (Prime Video).

‘We the People’ (2021) - Netflix

Onder meer Amerikaans ex-president Barack Obama en zijn vrouw Michelle liggen aan de basis van deze gloednieuwe, muzikale animatieserie, die nu op Netflix te zien is. ‘We the People' bestaat uit tien afleveringen die elk amper drie minuten duren. De reeks lijkt op het eerste gezicht simpel en amusant vertier, maar niets is minder waar. De makers willen met de serie informeren over burgerrechten en jonge mensen leren hoe een land werkt en welke rol ze in de maatschappij kunnen vervullen. In de korte afleveringen komen serieuze thema’s zoals belastingen, verkiezingen, wetten en protest aan bod in de vorm van aanstekelijke liedjes. De Obama’s konden onder meer H.E.R., Janelle Monáe, Adam Lambert en dichteres Amanda Gorman strikken voor hun reeks. De 23-jarige Gorman maakte in januari nog wereldwijd indruk met de voordracht van haar gedicht ‘The Hill We Climb’ tijdens de inauguratie van huidig Amerikaans president Joe Biden.

‘Zoey’s Extraordinary Playlist’ (2020-2021) - Streamz

De grootste hits, theatraalste musicalnummers en een komische noot: deze ‘dramady'-serie heeft alles voor enkele plezante, dansbare avonden voor de buis. Deze muzikale reeks draait rond Zoey, een jonge vrouw die als computerprogrammeur werkt. Na een gebeurtenis ontdekt ze dat ze de gedachten van de mensen rondom haar kan horen als catchy liedjes en populaire musicalnummers, wat bij momenten verwarrende en hilarische situaties oplevert. De hoofdrol in de twee seizoenen is weggelegd voor Jane Levy, wat haar dit jaar nog een Golden Globe-nominatie voor Beste Actrice in een Musical of Komedie opleverde.

‘Central Park' (2020-2021) - Apple TV+

‘Central Park' is een geanimeerde muzikale komedie over de Tillermans, een familie die in het bekende Central Park woont. De kleurrijke karakters delen hun liefde voor het groene gebied en verzetten zich tegen een kleine, gemene zakenvrouw die het park plat wil gooien om er flats op te bouwen. De knotsgekke animatiereeks zit vol uiteenlopende figuren en ook de sterk aanwezige musical-elementen vallen in de smaak. Er is een goede balans tussen muziek en dialoog en de typische Broadway-stijl voegt een extra portie drama toe aan de levens van de grappige personages.

‘The Get Down’ (2016-2017) - Netflix

Stevige discofeesten, dansers in glitterpakjes en scratchende dj’s: bij het zien van ‘The Get Down’ krijg je meteen zin om de dansvloer op te gaan. Deze reeks over de opkomst van hiphop speelt zich af in New York, anno 1977. Terwijl disco afneemt in populariteit, is hiphop in The Bronx aan een opmars bezig. Zes getalenteerde en bezielde jongeren uit The Bronx jagen hun dromen na en pogen met hun schunnige beats de muziekgeschiedenis te veranderen. Brein achter deze visueel aantrekkelijke topreeks is regisseur Baz Luhrmann, bekend van onder meer ‘Moulin Rouge' en ‘The Great Gatsby’.

‘Bohemian Rhapsody' (2018) - Prime Video

Deze muzikale ode aan Freddie Mercury, ongetwijfeld een van de beste zangers in de muziekgeschiedenis, werd terecht bekroond met vier Oscars. De film met Rami Malek in de hoofdrol volgt de opkomst van Queen aan de hand van hun iconische wereldhits. De acteurs zijn perfect gecast en het verhaal wordt mooi opgebouwd naar hun legendarische optreden op Live Aid in 1985. Deze uitstekende, glamoureuze biopic doet je meer dan twee uur luidkeels meezingen met de grootste hits!

