Ziko moet als eerste ‘Big Brother’ verlaten: “Ik was tenminste niet achterbaks. Anderen daarentegen...”

TVHij zat amper een week in het ‘Big Brother’-huis, maar gisteren moest breakdancekampioen Ziko als eerste deelnemer alweer z’n koffers pakken. “Ik had ergens wel verwacht dat ik onder vuur zou liggen. Ik ben nu eenmaal een sterke kandidaat”, klinkt het.

Nadat Ziko (34) en thuisverpleegster Liese (28) door hun medebewoners genomineerd werden voor een exit, was het aan de kijkers om hun favoriete deelnemer in het spel te houden. Dat bleek Liese te zijn. Bij Ziko - die hiermee ook de eerste Vlaming is die het spel moet verlaten - kwam die exit behoorlijk hard aan. “Ondertussen heb ik er vrede mee, maar ik had uiteraard liever willen doorgaan”, legt Ziko uit. “Ik denk dat mijn medekandidaten op mij gestemd hebben omdat ik een sterke deelnemer ben. Hierdoor kwam ik wellicht intimiderend over op anderen. Enerzijds is dat een compliment, anderzijds pech natuurlijk. (lacht)”

Toch is Ziko blij met hoe het gelopen is, zegt hij. “Ik gun het Liese echt wel om door te gaan. Ik had met haar de beste klik, vandaar. Ik hoop echt dat ze nog ver geraakt, want ze verdient dat. Ik hoop echt dat ze nog ver geraakt, net als Naomi en Nick. Zij zijn de mensen die in mijn ogen het spel op een correcte, eerlijke manier spelen.”

Achterbakse collega’s

Over de andere medebewoners is Ziko heel wat minder te spreken. Vooral de Belgische deelnemer Thomas en de Nederlandse Nathalie liggen bij hem in de onderste schuif. “Ik heb de indruk dat Thomas z’n ware aard niet durft te laten zien, omdat hij schrik heeft dat mensen hem dan gaan viseren. Terwijl ik juist vind dat je moet zijn wie je bent. Bij Nathalie denk ik dan weer dat ze een stuk minder fake en egoïstisch zou kunnen zijn. Als je haar hoort praten, gaat het steevast alleen maar over haarzelf.”

“Ik ben vooral ontgoocheld door de manier waarop de meeste mensen denken dat ze het spel moeten spelen”, aldus Ziko. “Ik heb pech gehad dat ik er al eerste het huis uit moest, maar ik vind niet dat ik mezelf iets te verwijten heb. Ik ben altijd mezelf geweest. Anderen daarentegen... Sommige mensen zouden zich moeten schamen. Maar ja: als er geld mee gemoeid is, zie je nogal snel de lelijke kantjes van mensen boven komen. En het erge is: ‘t is niet eens gezegd dat de winnaar met veel poen naar huis gaat. Als er de komend weken veel dingen mislukken, kan de prijzenpot ook nagenoeg leeg zijn.”

Respect voor Theo

En dan is er tenslotte ook nog de Nederlandse brulboei Theo. Met hem verzeilde Ziko enkele keren in een stevige discussie. Onder andere een uitspraak van Theo over Marokkanen leverde heel wat gespreksstof op.

“Weet je wat het is? Ik was de enige die iets durfde terugzeggen”, lacht hij. “Uiteindelijk bleek dat voor ons beiden erg leerrijk. We zijn beiden mensen die zeggen wat ze denken. Geloof het of niet: hierdoor hadden Theo en ik een klik. Het ligt misschien niet voor de hand omdat we ideologisch nogal ver uit elkaar liggen, maar ik heb oprecht respect voor hem.”



Big Brother, elke werkdag om 21.35 uur op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Vanaf 1 februari verschuift Big Brother naar 22u30.

