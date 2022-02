‘Zijn daar geen beelden van?’ brengt absurde krantenkoppen tot leven: “Een zwangere vrouw op een ontploffend toilet”

TV Leroy uit ‘Big Brother’ gewaar­schuwd wegens grensover­schrij­dend gedrag: “Gewoon ranzig”

De Nederlandse Leroy (31), één van de kandidaten in het ‘Big Brother’ huis, werd tijdens de livestream betrapt op het begluren van naakte medebewoners in de douche. Er was ook te zien hoe hij zichzelf betastte. Duizenden kijkers drukten hun ongenoegen uit op sociale media en in boze mailtjes naar de redactie van het programma. “Dit is grensoverschrijdend gedrag, hij moet vertrekken.”

8 februari