Zijn boerin Veerle en Thibaut nog altijd samen? "Het was een logisch gevolg dat hij zou verhuizen”

TVVeerle en Thibaut kozen vol voor mekaar in ‘Boer zkt Vrouw’ en de romantiek spatte ervan af. An Lemmens trekt naar Limburg om uit te zoeken of ruiter en security agent Thibaut nog steeds de man van Veerles leven is. Veerle vertelt An dat hij van plan was om bij haar te komen wonen, maar of de twee nog samen zijn, dat ontdekken we vanavond pas.