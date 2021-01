Zien we ‘Bridgerton’ binnenkort ook op Broadway?: TikTok-musical rond Netflix-reeks gaat viraal

Excuse the spit sounds let’s hear some Simons! 🥰✨ If u need reference go check out the original tiktok! ##bridgertonmusical

Abigail Barlow raakte bekend op TikTok toen ze begin 2020 haar eerste eigen geschreven nummer online plaatste en niemand minder dan singer-songwriter Meghan Trainor haar aansprak om haar onder haar vleugels te nemen. Barlow kon het zelf haast niet geloven, vertelt ze in een van haar Tik-Tok-filmpjes: “In 2014 zat ik samen met mijn zus in de auto toen ze mij een liedje liet horen: ‘All About That Base’ van, jawel, Meghan Trainor. Dat was het moment waarop ik dacht: ‘Ik wil mijn eigen muziek schrijven, ik wil zijn zoals dit meisje.’ Flashforward naar 2020 wanneer ik mijn eigen muziek begin te delen op TikTok en Meghan Trainor me als eerste de hand toereikt.”

Toch blijft ze met beide voetjes op de grond. Deze week zei Barlow nog in een interview met BBC Radio 4 dat ze op TikTok altijd haar eigen muziek deelt en dat dat nu niet anders is. “Ik was gewoon zo geïnspireerd door de creativiteit van ‘Bridgerton’. Ik dacht meteen: ‘Dit zou iets kunnen zijn dat ik op een podium zou kunnen zien’, dus zette ik het op TikTok, net zoals ik doe met mijn popliedjes die ik schrijf. Meteen daarna begonnen mensen geïnteresseerd te raken en wilden ze echt meer horen.” Bear voegde daar nog aan toe: “We wilden doen wat ‘Bridgerton’ deed, namelijk een stuk uit 1800 gebruiken en er moderne elementen in verwerken. We kennen alle top 40-nummers, we zijn opgegroeid met musicals. Met Abigail’s poptalent en mijn klassieke stijl vullen we elkaar echt aan. Dat is wat de serie zo goed deed op het scherm, en we willen dat vertalen.”