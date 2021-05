“Zie ik er soms uitgeblust uit?”: Linda De Win verlaat met tegenzin de VRT-nieuwsdienst

“Ik was een beetje een nerd”, zegt ze. Linda De Win was achttien in 1974, toen het boek All the President’s Men uitkwam, het relaas van de journalisten Carl Bernstein and Bob Woodward over het Watergateschandaal. “Ik was toen meteen gebeten om journalist te worden”, vertelt De Win. “Dat verhaal leest als een detectiveroman, met die twee vlotte kerels in een heldenrol. Er hing een soort spanning en glamour rond die wereld die mij heel erg aansprak.”