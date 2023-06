Zeven overlijdens en drie keer overspel, nooit eerder gebeurde er zoveel in één seizoen van 'Thuis': dat belooft voor finale vrijdag

TV “Mag ik even dag gaan zeggen?”: Frank is Ilse kwijt aan zijn honden in ‘B&B zoekt Lief’

In een nieuwe aflevering van ‘B&B zoekt Lief’ krijgen we te zien hoe Ilse aangekomen is bij de B&B van Frank. Alleen lijkt ze meer oog te hebben voor zijn trouwe viervoeters. “Ik had het leuker gevonden had ze eerst naar mij gekomen.”