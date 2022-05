Zeven maanden na de opnames van ‘Boer zkt vrouw’: welke koppels houden stand?

TV RECENSIE. ‘Transport’: “Ook de beste paarden struikelen wel eens”

Belgische en Finse tv-makers hebben de handen in elkaar geslagen voor de donkere misdaadreeks ‘Transport’ - nu te bekijken via Streamz. Daarin raken drie vrouwen elk op hun manier verwikkeld in een stinkende affaire waarbij een illegale handel in paardenvlees centraal staat. Onder meer Geert Van Rampelberg, Lynn Van Royen en Joke Devynck duiken op in de coproductie. Maar hangt er aan het plot voldoende vlees om van een succes te kunnen spreken? Of was dit paard beter op stal blijven staan? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

