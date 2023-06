Zesde seizoen dan toch niet het einde van ‘The Crown’? “Er zijn nog veel mogelijkheden”

Al wordt er wel gepraat over een mogelijke nieuwe vorm. Zo zou er sprake zijn van een ‘The Crown’-film, klinkt het in ‘The Sun’. “Het klinkt misschien als een drastische verandering, maar het is alvast een groot succes gebleken voor ‘Downton Abbey’, dat na 52 afleveringen nog twee hitfilms maakte. Door een film te maken of eventueel een reeks van ‘specials’, zouden de makers meer mogelijkheden hebben om qua tijdlijn of onderwerpen een sprong te maken. Zo zouden ze voor een prequel kunnen gaan, waarin het misschien gaat over de crisis rond de troonsafstand in de jaren 1930. Bovendien is er later ook een mogelijkheid om terug te blikken naar de royals uit de 21ste eeuw, misschien door te focussen op Harry’s ontmoeting met Meghan en z’n ruzie met William.”