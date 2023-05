Zesde en laatste seizoen van ‘The Crown’ wellicht deze herfst al te zien op Netflix

BV Dorien Leyers vanaf zaterdag opnieuw op tv na zes jaar afwezig­heid: “Minder televisie­werk was geen bewuste keuze”

Het is al geleden van 2017 sinds ze voor het laatst op televisie te zien was, maar nu is Dorien Leyers (39) weer terug van weggeweest. Samen met ex-Miss België Celine Van Ouytsel duikt ze op in ‘Kennis van wonen’, een nieuw vastgoedprogramma dat mensen wegwijs moet maken in alle juridische zaken die bij hun droomhuis komen kijken. Waarom was ze zo lang van het scherm verdwenen? “Soms kunnen onverwachte aanbiedingen uitdraaien in iets heel moois.”