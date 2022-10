Zes mannen en vier vrouwen strijden om de titel van ‘Homo Universalis’

Showbits Caroline Maes en Jo Hens stonden niet te springen voor heftige verhaal­lijn in ‘Familie’: “Dit is heel zwaar thema voor een soap”

Het is al weken een heftige verhaallijn in ‘Familie’: na een bijna-doodervaring zoekt Niko (Jo Hens) telkens het gevaar op om te kunnen terugkeren naar die emotie. Hij komt zo in een vechtclub terecht, wat zorgt voor zeer ongewone scènes in de reeks. Maar de bijna-doodervaring is wel gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Toch hebben de scenaristen acteurs Jo Hens en Caroline Maes (Mieke) moeten overtuigen van deze storyline. “Het is zwaar verhaal voor een dagelijkse soap. De kijker wil af en toe ook iets leuks”, vertellen ze aan Showbits.

26 oktober