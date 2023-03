Zes jaar na cliffhanger in ‘Gilmore Girls’: makers verklappen eindelijk wie de vader van Rory's baby is

TVWie heeft Rory Gilmore (Alexis Bledel) zwanger gemaakt? Was het Paul, Logan, de ‘Wookie’ of toch Jess? Het is dé vraag die elke fan bleef stellen na de schokkende cliffhanger in ‘Gilmore Girls: A Year in the Life’. Zes jaar later krijgt de wereld eindelijk het verlossende antwoord dankzij kostuumontwerper Valerie Campbell.

‘Gilmore Girls’-kijkers zullen zich het moment ongetwijfeld nog herinneren. In de laatste episode van de reboot ‘A Year in the Life’ vertelt Rory (Alexis Bledel) aan haar moeder Lorelei (Lauren Graham) dat ze zwanger is. Dat doet ze met vier simpele woorden: “Mama, ik ben zwanger.” De inmiddels iconische scène eindigt met Lorelei die vol verbazing naar haar dochter kijkt. En ook de fans bleven verbijsterd achter. Ze waren wanhopig om het antwoord te weten op de prangende vraag: wie is de vader van Rory’s baby? Zes lange jaren hebben de kijkers in spanning moeten afwachten. De speculaties en theorieën rolden gretig over de tongen. Tot nu.

Valerie Campbell, de kostuumontwerper van de populaire serie, heeft eindelijk onthuld wie de vader is. En als we erop terugkijken, lijkt het vrij logisch. Volgens Campbell is het dan ook gewoon een kwestie van rekenen. Dat legt ze uit in een video op TikTok. “ In de winter was Rory aan het daten met Paul (Bryce Johnson, red.). Misschien, misschien niet, ik weet het niet. (een quote van Rory in de show, red.) Ze was vergeten om het uit te maken met hem. Dus ze gingen al zeker niet met elkaar naar bed.” Paul kunnen we dus alvast van de lijst met potentiële vaders schrappen. Hij kan onmogelijk de vader zijn van haar baby.

Volledig scherm Paul (Bryce Johnson) in 'Gilmore Girls: A Year in the Life'. © Netflix

Overduidelijk

Zou het dan toch de ‘Wookie’ zijn? Hij was de onenightstand van Rory, die gedurende de lente gekleed ging als het fictionele Star Wars-personage. “Moest het de Wookie zijn, zou ze in de herfst al een zwangere buik hebben. We hebben haar bewust nooit een zwangerschapsbuik gegeven. Dat is heel belangrijk. Dus het is zeker en vast niet de ‘Wookie’", vervolgt de kostuumontwerper. En ook bad boy Jess (Milo Ventimiglia) is niet de vader van het kind. “Dat is absurd. Allereerst omdat de twee niet samen waren in ‘A Year in the Life’”, verklaart Campbell. “Het is geen onbevlekte ontvangenis”, schreeuwt ze uit. Rory was dan ook geen engel, ook al wilden vele fans geloven van wel.

Volledig scherm Jess (Milo Ventimiglia) en Rory (Alexis Bledel) in 'Gilmore Girls'. © Netflix / Warner Bros Television

Wie dan wél de vader is? “Je raadt het al. Het is de voor de hand liggende keuze: Logan (Matthew Charles Czuchry, red.)”, aldus Campbell. “Amy (Sherman-Palladino, tv-producente van de show, red.) zei eerder al: “Waarom vragen mensen zich af wie de vader is?" Er werd verondersteld dat het overduidelijk was.” Volgens de kostuumontwerper is Logan ook “de enige logische keuze”.

Volledig scherm Rory (Alexis Bledel) en Logan (Matthew Charles Czuchry) in 'Gilmore Girls: A Year in the Life'. © Netflix

@valeriescateyescream #valeriescateyescream #behindthescenes #gilmoregirlstiktok ♬ original sound - valeriescateyescream #stitch with @unlearn16 whose the father or rorys baby? I think I can answer that one #gilmoregirls Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

#valeriescateyescream #behindthescenes #gilmoregirlstiktok ♬ original sound - valeriescateyescream @valeriescateyescream Replying to @georgeleigh247 thank you and welcome everyone let's get into this question. #gilmoregirls Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

