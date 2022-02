Zes duo's strijden voor de leukste job ter wereld in ‘Paradijs Zoekt Personeel’

TV Het geheime wapen van Jonatan Medart in ‘Dancing with the Stars’: Björk staat al voor de derde keer in de finale

James Cooke, Jani Kazaltzis en nu Jonatan Medart. Wie als man zeker wil zijn van een plaats in de finale van ‘Dancing With the Stars’, kan maar beter gekoppeld worden aan Björk. De IJslandse danseres draait al drie seizoenen mee, en wist net zo vaak de finale te halen. Een combinatie van plezier en hard werk, zegt ze zelf. “Ik stimuleer mijn celebrity om alles eruit te halen wat erin zit.”

12 februari