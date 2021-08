Zenders trappen najaarsoffensief op gang: dit kan u vanavond op tv bekijken

TV RECENSIE. ‘Kevin Can F**k Himself’: “Een grotere inspanning dan verwacht”

28 augustus ‘Kevin Can F**k Himself’ is, los van de geweldige titel, een zwarte komedie waarbij een typische sitcom-echtgenote het beu is om voortdurend het mikpunt van spot te zijn. Om te ontsnappen aan haar seksistische keurslijf besluit ze haar verhaallijn in eigen handen te nemen en op absurde wijze haar onafhankelijkheid af te dwingen. Moet u deze licht gestoorde dramareeks op Amazon Prime streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.