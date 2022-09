Zendaya schrijft geschiedenis: alles wat je moet weten over de Emmy Awards

EMMY AWARDSMaandagavond was het in Los Angeles tijd voor de uitreiking van de 74e Emmy Awards, de belangrijkste televisieprijzen. De dramaserie ‘Succession’, comedy ‘Ted Lasso’ en miniserie ‘The White Lotus’ zijn alvast in de prijzen gevallen. De Amerikaanse actrice Zendaya, die een jonge drugsverslaafde speelt in de HBO-serie ‘Euphoria’, heeft op haar beurt dan weer geschiedenis geschreven. Hoog tijd voor een overzicht.

Het is de tweede Emmy Award voor Zendaya, die actrices Jodie Comer en Sandra Oh (‘Killing Eve’), Laura Linney (‘Ozark’), Melanie Lynskey (‘Yellowjackets’) en Reese Witherspoon (‘The Morning Show’) achter zich liet. De Amerikaanse actrice heeft dankzij haar winst op de Emmy Awards ook geschiedenis geschreven. Zendaya, die op dit moment 26 jaar oud is, is namelijk de jongste actrice met twee Emmy Awards voor Beste Actrice op haar naam.

Toen de actrice op het podium kroop, zei ze dat ze “vereerd was om naast de ongelooflijke actrices” in haar categorie te staan. Vervolgens had Zendaya nog enkele mooie woorden voor de cast en crew van ‘Euphoria’. “Bedankt voor het maken van zo’n veilige omgeving om deze zeer moeilijke show te maken. Ik hou zoveel van jullie allemaal”, aldus de 26-jarige winnares.

Volledig scherm Zendaya poseert met haar Emmy. © AFP

De Koreaan Lee Jung-jae won de Emmy Award voor Beste Acteur in een Dramaserie. De 49-jarige acteur vertolkt in de Netflix-serie ‘Squid Game’ de rol van Seong Gi-hun, die het mysterieuze overlevingsspel uiteindelijk wint. De Koreaan haalde het van Jason Bateman (‘Ozark’), Brian Cox en Jeremy Strong (‘Succession’), Bob Odenkirk (‘Better Call Saul’), en Adam Scott (‘Severance’). Ook voor Lee Jung-jae was het een avond om niet snel te vergeten. Het is namelijk de eerste keer dat een Aziatische acteur met deze Emmy Award naar huis gaat. Daarnaast is ook Hwang Dong-hyuk, de bedenker van ‘Squid Game’ in de prijzen gevallen. Hij won de Emmy Award ‘Directing - Drama Series’. Ook hij is de eerste Aziatische regisseur die deze award in ontvangst mag nemen.

In de categorie voor miniseries gaat ‘The White Lotus’ met het beeldje aan de haal. In de satirische komedie reist een groep rijken af naar een paradijselijk resort op Hawaï. Het moordmysterie won eerder op de avond al vier andere Emmy’s, voor beste mannelijke bijrol (Murray Bartlett), beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Coolidge) en beste regie en beste script van een miniserie. De HBO-serie was daarmee maandag de serie die de meeste prijzen binnensleepte.

Ook ‘Succession’ (HBO) en ‘Ted Lasso’ (Apple TV+) wonnen meerdere prijzen: Jason Sudeikis nam eerder een Emmy in ontvangst voor de vertolking van zijn titelrol in ‘Ted Lasso’ en Brett Goldstein won een award voor beste bijrol als Roy Kent in de show over een Brits voetbalelftal met een Amerikaanse coach. De serie kreeg ook de Emmy toebedeeld voor beste regie van een comedy.

‘Succession’-acteur Matthew Macfadyen won de Emmy voor beste mannelijke bijrol in een drama en seriebedenker Jesse Armstrong mocht het beeldje ophalen voor beste script van een dramaserie. Armstrong maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. “Grote week voor ‘Succession’. Een nieuwe koning in het Verenigd Koninkrijk, voor ons. Blijkbaar is er meer gestemd om ons te laten winnen dan prins Charles.”

Televisietalentenjacht ‘The Voice’ greep maandag naast de prijzen. In de categorie beste competitieshow legde het programma het af tegen Lizzo’s ‘Watch Out for the Big Grrrls’. Voor de Amerikaanse zangeres Lizzo was het haar eerste overwinning op de Emmy Awards. Toen ze haar award op het podium kwam ophalen, kon ze haar tranen dan ook amper bedwingen.

Volledig scherm © Willy Sanjuan/Invision/AP

Pete Davidson, de ex van Kim Kardashian, maakte op geheel eigen wijze een statement op de Emmy Awards. De komiek kopieerde namelijk een look van Kanye West, de ex-man van de realityster. Davidson droeg een grijze jas in combinatie met een bijpassende grijze broek. Om het geheel af te werken, droeg de 28-jarige komiek nog een witte zonnebril. Zo goed als identiek aan de outfit die de 45-jarige rapper in 2019 naar het Met Gala droeg.

Ben Stiller ligt dan weer niet wakker van het feit dat hij verbannen is uit Rusland. De acteur is ambassadeur voor UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. En daarom mag de man geen voet meer in het land zetten. “Iedereen verdient een thuis, dus de verbanning neem ik er gewoon bij.”

De Emmy Awards werden maandagavond al voor de 74ste keer uitgereikt in Los Angeles. Ze gelden als de belangrijkste televisieprijzen in de Verenigde Staten.

