“Zelfs in Australië en Iran kennen ze ‘Kapitein Zeppos’”: zo succesvol waren de Vlaamse jeugd-feuilletons

Dat Vlamingen slecht zijn in monumentenzorg, zegt hij. Dáárom schreef hij dit boek. Hij, dat is voormalig VTM-filmjournalist Peter Van Camp (56). In ‘Kinderen van Zeppos’ uit hij zijn liefde voor de jeugdreeksen die de BRT tussen 1955 en 1984 uitzond. Niet alleen lieten ze Vlaamse acteurs en actrices als Jan Decleir, Chris Lomme of Mike Verdrengh uitgroeien tot toptalenten, ook de buitenlandse zenders waren “stikjaloers” op al dat fraais uit het Vlaamse televisielandschap. “Of het nu SF, ridderverhalen of thrillers waren, in het buitenland kon men maar niet begrijpen hoe de toenmalige BRT er in slaagde zulke topfictie te maken,” aldus Van Camp. Hij spaart de superlatieven niet. “‘Keromar’ was de Vlaamse Tolkien. ‘Kapitein Zeppos’ was de James Bond van het Pajottenland. En ‘De Kat’ was Vlaanderens eerste eco-warrior.”