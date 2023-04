“Zelfs de broodjes ‘s middags zijn hetzelfde gebleven”: na de betoging, staking en petitie is de rust weergekeerd op de set van ‘Thuis’

TV STREAMING­TIP. ‘My kind of country’: ‘The Voice’ op cowboylaar­zen

Op een nieuw seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ is het nog even wachten, maar fans van talentenjachten hoeven niet op hun honger te blijven zitten. Apple TV+ brengt namelijk ‘My Kind of Country’ in stelling, een wedstrijd waarin actrice Reese Witherspoon en zangeres Kacey Musgraves wereldwijd op zoek gaan naar hét nieuwe countrytalent.