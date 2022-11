“Ze vliegen speciaal van Qatar naar Londen voor mij”: esthetisch arts Joshua toont droomleven in ‘The Sky is the Limit’

TV “Zo jammer om te zien dat hier niet meer geleefd wordt": Camille in tranen bij bezoek aan huis van grootou­ders

In de docureeks ‘Ik ben Camille’ gaat zangeres Camille op bezoek in het huis waar haar grootouders vroeger woonden. Dat blijkt emotioneler te zijn dan ze had verwacht. Verder gaan we ook mee achter de schermen bij de opnames van ‘Geen tranen meer over’ en neemt ze de kijker mee naar haar lagere school.

13 november