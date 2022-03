Zaten ze ernaast of niet? ‘Masked Singer’-speurders gokten wie er in de finale zou staan: “Sowieso de Robots”

TV Lukas Lelie krijgt het moeilijk als schoolmees­ter in eerste trailer van Streamz Original 'Doe zo voort’

Oudercontact in het tweede leerjaar: voor de meester, gespeeld door Lukas Lelie, de lastigste avond van het jaar. Hij krijgt de ene na de andere ouder over de vloer, en die ouders ontpoppen zich binnen de kortste keren tot manager, psycholoog, bullebak of cheerleader van hun kind. Elk gesprek is een ongemakkelijke tocht door een mijnenveld van gevoeligheden en helikoptergedrag.

15 maart