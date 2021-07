Zangers blikken terug op ‘Tien Om Te Zien’: “Betty van ‘Big Brother’ stond backstage over te geven in een zakje”

TV ‘De Kemping’ is opnieuw geopend voor vakantie­gan­gers

26 juli Het is officieel zomer want ‘De Kemping’ is weer geopend. Tijs Vanneste (42) is volop bezig met het tweede seizoen van deze Eén-reeks. Hij zet zich ook nu samen met zijn kompaan en helpende hand Lex én negen nieuwe, enthousiaste werkzoekenden in voor het project. Vandaag worden de eerste vakantiegangers verwacht.