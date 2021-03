Zal Oprah ongeziene beelden uit interview met Harry en Meghan alsnog uitzenden? “Ze zit op een goudmijn en ze weet het”

De huidige versie van het interview werd herleid naar eentje van twee uur. Het eigenlijke gesprek tussen het koppel en Oprah duurde echter veel langer. Het Britse ITV betaalde maar liefst 1,16 miljoen euro om het originele interview uit te zenden, en hoopt nu ook de uitzendrechten van het ‘verloren uur’ te kunnen overkopen van de Amerikaanse zender CBS. Dat die beelden er zijn, weten ze maar al te goed, gezien Oprah al enkele exclusieve clipjes toonde in de ochtendshow ‘CBS This Morning’. Meghan heeft het daarin onder andere over de band haar eigen familie, en de ruzie met haar vader en halfzus.

“Er is veel interesse voor het volledige interview. Meer dan 12 miljoen kijkers bekeken het interview via ITV”, zegt een insider bij de zender. “Een ongezien succes. Men weet dus dat de beelden die nog niet zijn uitgezonden hun geld zeker waard zullen zijn.”

Het blijft voorlopig stil in het kamp van Oprah en CBS, maar de kans is groot dat ze uiteindelijk beslissen om het interview in zijn geheel uit te zenden. “Ze zitten op een goudmijn en dat weten ze maar al te goed. ITV is er zeker van dat CBS te overtuigen is om een deal te sluiten.”