YUNGBLUD is te gast bij ‘De Cooke & Verhulst Show’ en waagt zich aan ‘Alles is op’: “Ik heb gehoord over je hond!”

Harrison had het ook over de nieuwe biopic van Boy George (60), waarbij hij kans maakt op de hoofdrol. “Het ziet er goed uit”, klonk het voorzichtig. Meer details gaf de Britse zanger echter niet. “Meer mag ik niet zeggen, maar Boy George en ik kunnen het wel goed met elkaar vinden. Ik zou het alleszins ook een hele grote eer vinden.” Dat hij een grote kans maakt om in de huid van een jonge Boy George te kruipen, is wel al langer geweten. George, die vorig jaar zelf te gast was in ‘De Cooke & Verhulst Show’, maakte tijdens zijn babbel met Gert en James duidelijk dat YUNGBLUD inderdaad in de running was.