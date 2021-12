YouTubefenomenen Average Rob en Arno The Kid breken uit: “Wij zijn broers én goede vrienden. Ik heb zelfs ‘pussy’ op zijn achterwerk mogen tattoeëren”

Hoort u het in Keulen donderen bij de namen Average Rob en Arno The Kid? Niet erg, u bent allicht jonger dan 15 of ouder dan 30. Mocht u toch een tiener of twintiger zijn en nog nooit van de broers gehoord hebben, dan is de kans groot dat u in een van wifi verstoken grot in de Ardennen leeft. Want het even dynamische als hilarische duo heeft de voorbije maanden flink naam gemaakt met hun video’s op YouTube. Hun meer dan 100.000 abonnees zien hen niet alleen aan de zijde van topsporters als Nina Derwael en Thomas Pieters maar zitten ook op de eerste rij wanneer Rob zich tot Belgisch kampioen stokpaardrijden kroont of wanneer de broers een single (‘Zaddy’) inblikken met Lost Frequencies. Dat al deze avonturen bij voorkeur afgehaspeld worden in strakke speedo’s, witte sokken in sandalen of iets te grote trainingspakken in fluokleuren, zorgt alleen maar voor een topscore qua sfeer en gezelligheid.