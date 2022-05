Younes en Eline willen koste wat kost ‘Huis gemaakt’ winnen: “Woning kopen is voor ons gewoon onmogelijk”

TV Angstzweet breekt uit bij Barteld en Jonas in ‘Blind gekocht’: “Als de rest van de woning er ook zo uitziet, gaat het niet mijn ding zijn”

In ‘Blind Gekocht’ krijgen Barteld en Jonas eindelijk hun nieuwe woning te zien. Iets waar het duo behoorlijk zenuwachtig voor is. “Ik hoop dat het niet te is”, klinkt het bezorgd in een preview.

4 mei