Younes en Eline uit ‘Huis gemaakt’ zullen hun eigen huis niet kopen: “Onbetaalbaar voor ons”

In ‘Huis gemaakt’ strandden ze op de meest ondankbare plaats. Younes en Eline haalden de finale en voerden zo elke stap in totaalrenovatie van acht maanden uit, maar winnen deden ze niet. Tegen alle verwachtingen, want bij de kijkers waren de twee eeuwige positivo’s razend populair. En ook zelf hadden de twee een andere uitslag verwacht. “We moeten eerlijk zijn”, zegt Eline terugkijkend. “We hadden inderdaad verwacht dat we zouden winnen. De nacht voor de finale hebben we nog geoefend wat er zou gebeuren als we onze namen hoorden.”

Maar het werd dus niets. Meteen na de uitzending startte een inzamelactie die vandaag iets meer dan 31.000 euro heeft opgebracht. Al blijkt dat dus niet genoeg om hun eigen droomhuis in Beringen te kopen. “We hebben van Verelst (het makelaarsbureau dat het huis te koop zet, red.) gehoord wat het huis waard is en dat is voor ons onbetaalbaar. Ondanks de crowdfunding”, zegt Younes.

De vrolijke Telenet-verkoper blijft glimlachen, maar Eline heeft het een stuk moeilijker om de tegenslag te relativeren. “We hebben acht maanden naar het huis toegewerkt, we willen het echt, maar het gaat niet”, aldus Eline die een traan niet kan bedwingen. Toch probeert ook zij de positieve kant van de zaak te zien. “We kunnen nu wel alles afsluiten”, zegt ze. “We zijn super dankbaar voor de crowdfunding en ons plan is om verder te sparen en op zoek te gaan naar een ander huis.”

“Ook wij vinden het jammer dat we niet aan Younes en Eline kunnen verkopen”, zegt Amaury Verelst, oprichter van het projectontwikkelingsbedrijf rond ‘Huis Gemaakt’. “We zetten het huis begin augustus te koop voor 400.000 euro, maar wilden enkel voor Younes en Eline een tegemoetkoming doen van 25.000 euro. Het is zonde dat de bank hen geen, of niet genoeg lening wil verschaffen. We hopen natuurlijk wel dat twee in de toekomst een mooie thuis kunnen kopen.”

Volledig scherm Younes en Eline 'Huis Gemaakt' © VTM

Graad van afwerking

Younes en Eline probeerden voor het programma al een woonlening aan te gaan, maar ook toen dat lukte niet. Omdat ze op haar vijftiende zwanger werd van haar dochter Lena, haalde Eline nooit een middelbaar diploma en dat zorgde voor weinig financiële overschot. “Voor sparen is helemaal geen ruimte”, vertelde ze eerder. “Omdat ik geen diploma heb, vond ik ook maar geen werk dat ik fijn vond. Ik heb heel veel dingen geprobeerd, maar sinds kort ben ik zelfstandige. Ik heb een eigen foodtruckje met pannenkoeken en wafels, helemaal iets voor mij, want ik kook graag.”

Maar een gratis huis was het niet gegund, dat ging dit jaar naar Cedric (23) en Anaïs (22) uit Antwerpen. Tegen de verwachtingen in, maar ondanks hun rol als underdog hebben ze een verklaring voor de winst. “Ik denk dat uiteindelijk onze graad van afwerking de doorslag heeft gegeven”, vertelde Cedric. “We hebben alle opmerkingen van de jury ook ter harte genomen, en bijna alles aangepast waar ze commentaar op gaven.”

125.000 euro

Wat overblijft voor Younes en Eline is wel een flinke aanzet voor een zekere toekomst over aan het programma. Al is de 30.000 euro die zij ophaalden een stukje minder dan de 125.000 euro die Harry en Jerina uit het eerste seizoen overhielden aan de uitzendingen. Zij besloten vervolgens om met het geld een groter pand te kopen, het huis dat zij renoveerden in Kortrijk, vertoonde nog gebreken. In juni werd het huis uiteindelijk te koop aangeboden voor 345.000 euro.

