Yemi Oduwale was bijna z’n rol in ‘Thuis’ kwijt wegens een gigantische kater

TVHet scheelde niet veel of Yemi Oduwale (36), die de rol vertolkt van de charmante advocaat Dries, zou nooit in ‘Thuis’ te zien zijn. In de podcast ‘De Thuisploeg’ vertelt de acteur openhartig over zijn ervaringen op set. En verklapt hij zelfs dat hij zijn rol in de populaire soap bijna kwijt was wegens een gigantische kater.

“Mijn eerste test als Dries was de eerste scène die op beeld zou komen. En dat was een dag na een stevig feestje. Ik had gezegd: ‘Ik kan komen, maar ik ga misschien wel een kater hebben.’” En dat was ook zo: Oduwale moest voor het eerst Dries vertolken, mét een serieuze kater. “Kadèr was daar om tegenspel te geven. Ik had een gigantische monoloog tekst en dat ging goed. Maar de regieaanwijzingen gingen niet altijd even vlot...", lachte hij. Toch wist de acteur te overtuigen. Al hebben ze de scène wel opnieuw opgenomen, zonder kater.

De toon van zijn ‘Thuis’-carrière was ondertussen gezet. Zo liep zijn eerste draaidag ooit ook helemaal fout. “Ik dacht: ‘Het gaat keidruk zijn met ‘Thuis’.’ Ik wilde nog snel even op reis en ik was een week naar Ibiza geweest. De dag voor de eerste opnames moest ik normaal terugkomen, maar mijn vlucht had vertraging. Uiteindelijk ben ik de dag zelf om 13 uur toegekomen in Charleroi."

Volledig scherm Yemi Oduwale als Dries in 'Thuis' © © VRT

“Ik heb de dag ervoor naar mijn mama gebeld. ‘Mama, wil je alsjeblieft de tondeuse, mijn gerief voor mijn baard, mijn teksten, propere kleren en een propere onderbroek meenemen?’ Ze is mij toen komen halen in Charleroi", vertelt hij dankbaar. Oduwale moest normaal om 13 uur in de styling, om 14 uur in de make-up en om 14.45 uur zijn allereerste scène voor de populaire soap opnemen.

Een wanhopig telefoontje naar zijn moeder en een chaotische autorit zorgden ervoor dat hij nog nèt op tijd aankwam op de set van ‘Thuis’. “Ik was om 14 uur in Leuven. Met mijn bagage en rechtstreeks van de luchthaven. Ik had mijn vakantiekleren zelfs nog aan. Ik was zo zenuwachtig toen. Dat was verschrikkelijk. Gelukkig kende ik al een paar mensen en iedereen was superlief." Eind goed, al goed.

