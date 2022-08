Yasmine & Imke uit ‘Chasing Beauty’ over plastische ingrepen: “Ik gaf al meer dan 40.000 euro uit”

Cheeru Mampaey maakte eerder al ‘OnlyFans: de Naakte Vlaamse Waarheid’, en ook nu wil de regisseuse een opvallend fenomeen verder uitdiepen. In ‘Chasing Beauty: Perfectie Te Koop?’ analyseert Mampaey het huidige schoonheidsideaal, en dat doet ze niet alleen. Zo verleenden realitysterren Yasmine Pierards (25) en Imke Roose (20) hun medewerking aan de vijfdelige reeks. “Aanvankelijk twijfelde ik of ik hieraan mee wilde werken”, klinkt het bij Yasmine. Zij werd bekend vanwege haar deelname aan ‘Temptation Island’, ‘Oh My God’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. “Je laat tenslotte heel veel van je privéleven zien, en ik wist niet of ik dat wilde. Maar aan de andere kant ben ik steeds heel open over de ingrepen die ik laat uitvoeren. Ik krijg daar dagelijks ook berichtjes over. Toen mijn initiële twijfels voorbij waren, besefte ik dat het programma een mooie manier is om heel wat mensen te bereiken. En ik kan zo ook mijn haters lik op stuk geven. Je wilt écht niet weten hoe vaak ik degoutante berichten in mijn inbox krijg. Doorgaans trek ik me dat niet aan, maar als ik een mindere dag heb, komt dat wél binnen.” Al laat Yasmine dat haar keuzes op vlak van plastische chirurgie niet bepalen, zegt ze. “Ik denk over iedere ingreep goed na, en plan voorafgaand ook steeds een gesprek met een psycholoog. Dat is niet verplicht, maar ik wil iedere keer zeker weten dat ik een ingreep voor de juiste redenen doe. Ik hoor vaak verhalen van meisjes die zich een operatie laten aanpraten door hun (ex-)lief, en dat vind ik zo erg.”